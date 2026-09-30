Москва30 сен Вести.Одного из пилотов самолета авиакомпании FlyDubai, который экстренно сел в Саудовской Аравии после подачи сигнала бедствия, ранили ножом. Об этом сообщил телеканал i24News со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови сказала собеседница телеканала

Сообщается, что ситуация была взята под контроль пассажирами из Израиля: они обезвредили нападавшего. На борту также находились медсестра и врач, которые оказали раненому первую помощь. Летевшие тем же рейсом другие пилоты взяли управление самолетом на себя и посадили его в Саудовской Аравии.

30 сентября пассажирский самолет рейса Дубая – Тель-Авив экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Перед этим экипаж авиалайнера подал два сигнала: первый – о чрезвычайной ситуации, второй – о предположительном захвате воздушного судна. По словам израильского журналиста, на борту произошла драка между пилотами – россиянином и украинцем.