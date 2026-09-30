Москва30 сенВести.Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Flydubai с пассажирами в Саудовской Аравии стала драка между пилотами, написал израильский журналист Амит Сигаль на своей странице в соцсети X
Ранее стало известно, что самолет с примерно 180 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна.
По всей видимости, между двумя пилотами вспыхнула драка в воздухесообщил Сигаль
Как отмечает издание The Jerusalem Post, самолет приземлился в Саудовской Аравии после конфликта пилотов во время полета.
В связи с происшествием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание по вопросам безопасности.
По данным 12-го канала израильского телевидения, пилотов российского и украинского происхождения вывели из самолета.
Авиакомпания FlyDubai была удивлена дракой в кабине пилотов, их вывели из самолета. По сообщениям, пилот имеет российское происхождение, а второй пилот — украинское.отмечает в своем сообщении телеканал
Израильский 12-й канал со ссылкой на FlyDubai сообщил, что один из пилотов в результате конфликта потерял сознание, после приземления пилотов вывели из самолета.