Москва30 сен Вести.Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Flydubai с пассажирами в Саудовской Аравии стала драка между пилотами, написал израильский журналист Амит Сигаль на своей странице в соцсети X

Ранее стало известно, что самолет с примерно 180 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна.

По всей видимости, между двумя пилотами вспыхнула драка в воздухе сообщил Сигаль

Как отмечает издание The Jerusalem Post, самолет приземлился в Саудовской Аравии после конфликта пилотов во время полета.

В связи с происшествием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание по вопросам безопасности.

По данным 12-го канала израильского телевидения, пилотов российского и украинского происхождения вывели из самолета.

Авиакомпания FlyDubai была удивлена ​​дракой в ​​кабине пилотов, их вывели из самолета. По сообщениям, пилот имеет российское происхождение, а второй пилот — украинское. отмечает в своем сообщении телеканал

Израильский 12-й канал со ссылкой на FlyDubai сообщил, что один из пилотов в результате конфликта потерял сознание, после приземления пилотов вывели из самолета.