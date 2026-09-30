Генконсульство РФ: россиян на борту экстренно севшего рейса Flydubai не было

Россиян, предварительно, не было на борту экстренно севшего самолета Flydubai Генконсульство РФ: россиян на борту экстренно севшего рейса Flydubai не было

Москва30 сен Вести.Россиян, по предварительным данным, не было на борту самолета Flydubai, экстренно севшего в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.

Российские дипломаты сослались на данные от представителей авиакомпании.

По предварительной информации, …граждан России на борту воздушного судна не находилось говорится в сообщении

В среду утром самолет авиакомпании Flydubai рейсом из Дубая в Тель-Авив со 180 пассажирами подал сигнал о захвате, а потом экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

СМИ писали, что на борту лайнера подрались пилоты, якобы это были россиянин и украинец. Позднее израильский 9-й телеканал опроверг эту версию, отметив, что пилотами являлись граждане ОАЭ и Омана.