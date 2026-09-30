Москва30 сенВести.Россиян, по предварительным данным, не было на борту самолета Flydubai, экстренно севшего в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.
Российские дипломаты сослались на данные от представителей авиакомпании.
По предварительной информации, …граждан России на борту воздушного судна не находилосьговорится в сообщении
В среду утром самолет авиакомпании Flydubai рейсом из Дубая в Тель-Авив со 180 пассажирами подал сигнал о захвате, а потом экстренно приземлился в Саудовской Аравии.
СМИ писали, что на борту лайнера подрались пилоты, якобы это были россиянин и украинец. Позднее израильский 9-й телеканал опроверг эту версию, отметив, что пилотами являлись граждане ОАЭ и Омана.