ТВ Израиля опровергло, что драку на борту FlyDubai устроили россиянин и украинец

ТВ Израиля опровергло версию, что пилотами FlyDubai были россиянин и украинец ТВ Израиля опровергло, что драку на борту FlyDubai устроили россиянин и украинец

Москва30 сен Вести.Русскоязычный израильский 9-й телеканал опроверг версию, что драку между пилотами на борту самолета FlyDubai устроили россиянин и украинец.

В среду утром рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив со 180 пассажирами подал сигнал о захвате воздушного судна, а потом экстренно приземлился в Саудовской Аравии. СМИ писали, что на борту лайнера подрались пилоты, якобы это были россиянин и украинец.

Версия драки двух пилотов, россиянина и украинца, окончательно отпадает. Напавший второй пилот - гражданин Омана. Капитан - гражданин ОАЭ говорится в сообщении в аккаунте 9-го телеканала в Telegram

Телеканал не уточняет источник этой информации.

Также отмечается, что на борту самолета находился дополнительный экипаж пилотов.

Они летели на самолете как гражданские лица. Именно они и взяли контроль над самолетом и выровняли его после инцидента информирует телеканал

По его данным, израильская разведка помогает саудовским и эмиратским коллегам расследовать инцидент.

Ранее сообщалось, что один из пилотов подавшего сигнал бедствия самолета FlyDubai был ранен ножом.