Flightradar24: борт Flydubai дважды менял сигнал, сообщая то об угоне, то о ЧС

Самолет Flydubai дважды менял тип сигнала бедствия Flightradar24: борт Flydubai дважды менял сигнал, сообщая то об угоне, то о ЧС

Москва30 сен Вести.Лайнер авиакомпании Flydubai, который экстренно сел в Саудовской Аравии, дважды менял тип сигнала, сначала сообщая о чрезвычайной ситуации, потом - об угоне. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет подал сигнал 7700, потом 7500, а затем снова 7700 отмечается на сайте сервиса

По данным Flightradar24, воздушное судно, пролетая вдоль границы между Иорданией и Саудовской Аравией, подало сигнал 7700. Он обозначает чрезвычайную ситуацию. Через некоторое время сигнал сменился на 7500. Этот код говорит о захвате воздушного судна.

После этого лайнер повернул на запад, вошел в воздушное пространство Иордании, и через непродолжительное время развернулся на 180 градусов, направившись на юго-запад к саудовскому Табуку.

При этом из сообщения следует, что уже на подлете к Табуку воздушное судно в очередной раз сменило сигнал на 7700.

Инцидент в самолете Flydubai произошел 30 сентября. Пассажирский самолет летел из Дубая и Тель-Авив, но был вынужден совершить экстренную посадку в Саудовской Аравии. Как стало известно позже, причиной экстренной посадки воздушного судна стала драка между пилотами.

Как сообщал i24News, ссылаясь на пассажира рейса, один из пилотов самолета получил ножевое ранение.

В сети появилось видео из самолета. Запись сделал очевидец, снимавший посадку из окна лайнера. На видеозаписи можно услышать громкие крики пассажиров.