Пилот самолета Flydubai мог попытаться устроить теракт: главные факты Ynet: второй пилот мог попытаться устроить теракт на борту самолета Flydubai

Москва30 сен Вести.Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и о захвате. После этого судно приземлилось в Саудовской Аравии. В СМИ появилась информация, что инцидент связан с дракой между пилотами. По данным ряда изданий, израильские правоохранители не исключают версию о том, что второй пилот мог попытаться устроить теракт, а командир его остановил.

В материале ИС "Вести" собраны главные факты о происшествии, а также о том, кто был за штурвалом воздушного судна и в чем могла быть причина инцидента.

Вынужденная посадка самолета

По данным портала Ynet, Boeing 737 MAX вылетел из Дубая в 07:05 по московскому времени и должен был приземлиться в израильском аэропорту имени Бена-Гуриона около 09:30. На борту находились около 180 человек, среди них 174 пассажира, включая 27 детей. Почти все пассажиры - израильтяне, пишет издание The Times of Israel. Россиян на борту не было, подтвердили ТАСС в Генконсульстве РФ в Дубае.

Однако утром 12-й канал израильского телевидения сообщил, что пилоты самолета Boeing 737 MAX передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, а затем код 7500, означающий захват воздушного судна, после чего связь с самолетом была потеряна на некоторое время. Посадка в Израиле самолету была запрещена, он совершил разворот в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию, на перехват отправили военные истребители.

Данные системы отслеживания Flightradar24 показали, что лайнер достиг границ Иордании, но, не входя в иорданское воздушное пространство, развернулся и взял курс на аэропорт города Табук на северо-западе Саудовской Аравии – там он и приземлился. Представители авиакомпании подтвердили факт посадки и заверили, что все пассажиры находятся в безопасности.

Драка пилотов и попытка теракта: версии произошедшего

Позднее в израильских СМИ появилась информация, что на борту самолета, по предварительным данным, произошла драка между пилотами. Предположительно, один из пилотов внезапно отправил самолет в крутое пике: воздушное судно, летевшее на высоте порядка 10 тысяч метров, резко снизилось до 4,5 тысячи метров, причем снижение происходило почти со скоростью звука.

Портал Ynet распространил версию о том, что второй пилот оманского происхождения хотел разбить самолет, а командир из Объединенных Арабских Эмиратов "сумел его нейтрализовать благодаря находчивости израильских пассажиров".

Наряду с возможностью того, что это была попытка террористического акта, рассматривается также возможность того, что второй пилот, получивший ножевое ранение при нейтрализации, хотел покончить с собой сказано в материале

По данным СМИ, командир сумел взять управление лайнером в свои руки и в последний момент спас его от крушения. Именно тогда и были поданы сигналы о ЧП на борту и захвате самолета.

Корреспондент 12-го канала израильского телевидения Амит Сегал написал в соцсети X, что подозреваемого в инциденте пилота допрашивают.

"Много крови": рассказы очевидцев

В сети появилось видео из лайнера Flydubai с криками пассажиров. Очевидцы подтвердили журналистам телеканала i24News, что пилот был ранен ножом.

По словам одной из израильских пассажирок, за час или два до расчетного времени прибытия из кабины командиров корабля раздались крики. Несколько пассажиров смогли открыть дверь и увидели "много крови". После этого самолет на несколько минут полностью потерял управление и начал падать.

Предотвратить катастрофу, по версии женщины, помогли израильские пассажиры: среди них были медсестра и врач, оказавшие раненому пилоту первую помощь, и профессиональные летчики, взявшие на себя управление.

i24News опубликовал первые фото из салона самолета после экстренной посадки – на них видны пассажиры в испачканных кровью футболках.

Кем на самом деле были пилоты

Первоначально в ряде СМИ появилась информация о том, что за штурвалом якобы находились россиянин и украинец, однако израильское ТВ эту версию опровергло. По предварительным данным портала Ynet, самолетом управляли пилоты из ОАЭ и Омана.

Реакция властей

В связи с сообщениями об инциденте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание, в котором приняли участие министр обороны страны Исраэль Кац и министр транспорта Мири Регев. В канцелярии Нетаньяху заявили, что власти держат ситуацию на контроле, и будут приняты меры для возвращения домой израильтян, летевших на борту лайнера.

Около 10 утра (по Москве) портал Ynet написал, что Flydubai уведомила власти Израиля о том, что скоро направит в Саудовскую Аравию запасной самолет, который должен доставить пассажиров в Израиль. Резервный экипаж для совершившего экстренную посадку лайнера могут выслать ближайшим рейсом.

Помимо этого, Израиль по указанию Нетаньяху и Каца направит в Саудовскую Аравию военные самолеты для вывоза израильских пассажиров.

При этом у Израиля и Саудовской Аравии нет дипломатических отношений.