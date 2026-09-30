СМИ: российский и украинский пилоты помогли посадить самолет Flydubai Israel Hayom: пилоты из РФ и Украины помогли посадить самолет Flydubai

Москва30 сен Вести.Два пилота – граждане России и Украины, находившиеся на борту самолета Flydubai в качестве пассажиров, - помогли благополучно посадить лайнер в Саудовской Аравии после чрезвычайной ситуации на борту, сообщает газета Israel Hayom.

Пилоты не находились при исполнении служебных обязанностей, однако сыграли ключевую роль в предотвращении дальнейшего развития инцидента, уточняется в публикации.

Сообщается, что еще два пилота – граждане России и Украины – летели в качестве пассажиров и в итоге сумели благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии говорится в статье

В настоящее время в отношении летных экипажей Flydubai проводятся тщательные проверки биографических данных. Тем временем, Израиль принял решение направить в Саудовскую Аравию самолет для вывоза застрявших там граждан, ожидая соответствующего разрешения от Эр-Рияда.

Как сообщается, примерно через 30 минут после подачи сигнала бедствия самолет отклонился от курса и совершил посадку в аэропорту Табук. По данным израильских властей, причиной происшествия стала драка в кабине пилотов. Второй пилот – гражданин Омана – попытался завладеть управлением самолетом и, по версии израильских официальных лиц, намеревался намеренно разбить лайнер вместе с пассажирами, пишет газета.

Хотя власти исключили версию о классическом угоне самолета, выяснилось, что причиной чрезвычайной ситуации стала бурная потасовка в кабине пилотов. Все больше данных указывает на то, что конфликт начался с отчаянной попытки помешать второму пилоту совершить теракт отмечается в публикации

Во время потасовки один из пилотов получил ножевые ранения. Пассажиры помогли удерживать раненого командира в сознании и перекрыли доступ к кабине. Оба пилота после посадки госпитализированы. Подозреваемого допрашивают власти Саудовской Аравии.

Пассажиры рассказывали о резком снижении самолета. По словам одной из пассажирок, люди поняли, что пилоты потеряли контроль над ситуацией, после чего израильтяне бросились разнимать участников драки.

Израильские власти заявили, что ситуация находится под контролем, в Саудовскую Аравию направят самолет для эвакуации застрявших там граждан.

Ранее генеральное консульстве России в Дубае опровергло сообщения о том, что одним из пилотов самолета Flydubai был гражданин России.