Москва30 сен Вести.Израиль может приостановить полеты Flydubai в страну до завершения расследования инцидента с самолетом авиакомпании, сообщает I24 со ссылкой на источник.

По предварительным данным, один из пилотов, вероятно гражданин Омана, попытался захватить рейс в среду 30 сентября. Он ударил ножом второго пилота. Управление взяли на себя находившиеся на борту пилоты в гражданской одежде, они и посадили самолет в саудовском Табуке. Оба пилота госпитализированы, саудовские власти допрашивают пилота из Омана. К расследованию подключился Израиль: со своей стороны его возглавляет "Моссад", участвует и "Шин-Бет".

Министр транспорта Мири Регев намерена добиться паузы по этому маршруту до завершения расследования. По словам высокопоставленного сотрудника министерства, Регев будет настаивать на том, чтобы после паузы этот маршрут обслуживали израильские авиакомпании.

Пока неясна цель пилота из Омана: хотел ли он угнать самолет, устроить крушение или совершить атаку, подобную теракту 11 сентября 2001 года в США уточняет 124

Тем временем министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что ответом на произошедшее должно стать усиление израильских военных кампаний по всему региону - в секторе Газа, на Западном берегу Иордана, в Ливане и против Ирана. Однако, как уточняет The Times of Israel, свидетельств причастности какого-либо государства или организации к инциденту пока нет.