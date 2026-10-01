Песков направил вопросы об инциденте с Flydubai к спецслужбам

Песков предложил спрашивать спецслужбы об инциденте с Flydubai Песков направил вопросы об инциденте с Flydubai к спецслужбам

Москва1 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы об инциденте с самолетом Flydubai к спецслужбам.

Некоторые СМИ сообщили, что на борту Flydubai могли находиться граждане России, а самолет якобы посадили российский и украинский пилоты. После этого журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля сведения о присутствии россиян на рейсе и участии российского пилота в посадке.

Здесь я вам точно не скажу. Наверное, здесь нужно все-таки обращаться к нашим специальным службам, если они располагают информацией сказал он журналистам

Он также отметил, что инцидент произошел только накануне, сейчас идет расследование, поэтому необходимо дождаться информации, которую следствие сочтет возможным обнародовать.

30 сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее стало известно, что во время рейса между пилотами произошел конфликт: один из них ранил другого ножом и попытался разбить самолет.

Изначально некоторые СМИ писали, что самолетом якобы управляли пилоты из России и Украины, однако израильское телевидение опровергло эту информацию. По последним данным, экипаж состоял из пилотов из Индии и Омана.