Инцидент на борту самолета Flydubai мог быть терактом WAM: теракт рассматривается как одна из причин инцидента с самолетом Flydubai

Москва1 окт Вести.В качестве одной из версий инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai рассматривается попытка совершения теракта. Об этом пишет агентство WAM.

Расследованием произошедшего занимается специальная следственная группа, сформированная по поручению генпрокурора ОАЭ. Ей предстоит определить, мог ли инцидент быть связан с террористической деятельностью, и установить, было ли произошедшее спланировано.

Инцидент произошел 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия, после чего экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Выяснилось, что один из пилотов воздушного судна напал с ножом на своего напарника и ранил его. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.