Пилот Flydubai мог планировать столкновение с небоскребом Telegraph: пилот Flydubai мог планировать столкновение с небоскребом в Израиле

Москва30 сен Вести.Пилот самолета авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, мог планировать столкновение с одним из небоскребов в Израиле. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в израильских спецслужбах.

В среду экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее в Flydubai подтвердили, что во время полета между пилотами произошла драка. СМИ также сообщали, что один из них ранил коллегу ножом и пытался повредить самолет.

По данным Telegraph, израильские спецслужбы предполагают, что один из пилотов мог намереваться направить лайнер с пассажирами на борту в небоскреб. Источники издания не исключили, что таким образом он мог пытаться повторить сценарий терактов в США 11 сентября 2001 года.

Очевидцы происшествия, находившиеся на борту, утверждают, что второй пилот напал на своего коллегу, пытаясь получить контроль над самолетом. По их словам, пассажиры вмешались и помешали этому.

Обстоятельства инцидента на рейсе прояснятся после расшифровки черных ящиков, пишет издание The National, ссылаясь на представителя перевозчика.

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов совместно с другими профильными ведомствами начали расследование инцидента.