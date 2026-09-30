В ОАЭ расследуют инцидент на рейсе Flydubai и проверяют меры безопасности

Власти ОАЭ начали расследование инцидента на рейсе Flydubai В ОАЭ расследуют инцидент на рейсе Flydubai и проверяют меры безопасности

Москва30 сен Вести.Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) совместно с другими профильными ведомствами начали расследование инцидент на рейсе компании Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следственные группы управления в координации с соответствующими органами продолжают расследование для выяснения причин и обстоятельств инцидента, включая проверку эксплуатационных аспектов и мер безопасности отмечается в тексте, распространенном информационным агентством WAM

Как сообщили власти ОАЭ, 30 сентября рейс Flydubai FZ1073, выполнявший полет из Дубая в аэропорт Бен-Гурион, столкнулся с инцидентом в сфере безопасности. Ситуацию удалось взять под контроль, но потребовалось изменить курс и совершить экстренную посадку в аэропорту Табука (Саудовская Аравия).

В управлении уточнили, что несколько членов экипажа пострадали и были госпитализированы в саудовскую больницу. Ведомство призвало общественность не распространять неофициальную информацию о мотивах случившегося до завершения расследования.