Москва30 сен Вести.Получивший ножевое ранение пилот авиакомпании Flydubai - гражданин Индии Смит Маччхар, сообщила индийская газета Hindustan Times.

По данным издания, он был командиром экипажа на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Инцидент произошел примерно через два часа после вылета: второй пилот нанес Маччхару ножевое ранение. После этого самолет подал сигнал чрезвычайной ситуации, резко снизился и совершил экстренную посадку в аэропорту Табук (Саудовская Аравия). На борту находилось около 174 пассажиров. Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.

До перехода в Flydubai в 2022 году Маччхар около десяти лет работал командиром в авиакомпании SpiceJet. Он налетал более 6400 часов в качестве командира и планировал стать инструктором указано в его профиле LinkedIn

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта с целью разбить лайнер и убить пассажиров.