Министр обороны Израиля назвал инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта Министр обороны Израиля: инцидент на борту Flydubai был попыткой теракта

Москва30 сен Вести.Инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта с целью разбить лайнер и убить пассажиров, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта заявил Кац, его слова пресс-служба израильского военного ведомства

Террорист планировал "уничтожить самолет со всеми пассажирами", уточнил Кац. Он подчеркнул, что теракт удалось предотвратить благодаря героизму нескольких пассажиров.

30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после инцидента в кабине пилотов. По предварительным данным, один из пилотов напал на другого с ножом, после чего управление самолетом взяли находившиеся среди пассажиров пилоты. Лайнер благополучно приземлился в Табуке, пострадавшие пилоты были госпитализированы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об аресте пилота, ударившего напарника ножом.