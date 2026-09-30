Москва30 сен Вести.Большая часть пассажиров рейса Flydubai были гражданами Израиля, сообщила корреспондент RT Шарлотта Дубенски.

Большую часть пассажиров этого рейса…составляли граждане Израиля сказала журналист

Инцидент произошел 30 сентября на борту самолета Flydubai. Один из пилотов, вероятно гражданин Омана, предпринял попытку захвата рейса и нанес ножевое ранение второму пилоту, гражданину Индии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это была попытка теракта, целью которой было разбить лайнер и убить пассажиров.

На борту находилось около 174 пассажиров. Среди них по случайности оказались другие пилоты, которые и смогли посадить самолет в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Напавший с ножом пилот задержан и допрашивается саудовскими властями. Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.