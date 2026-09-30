ТАСС: пассажиры экстренно севшего рейса в Саудовской Аравии вылетели в Тель-Авив

Пассажиры экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета вылетели в Тель-Авив ТАСС: пассажиры экстренно севшего рейса в Саудовской Аравии вылетели в Тель-Авив

Москва30 сен Вести.Пассажиры самолета Flydubai, который был вынужден экстренно приземлиться в Саудовской Аравии, вылетели в Тель-Авив. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Уточняется, что пассажиры вылетели в Израиль другим бортом, который прибыл из Дубая.

Пассажиры вылетели в Тель-Авив отмечается в публикации

30 сентября на борту самолета Flydubai произошел инцидент: один из пилотов, вероятно гражданин Омана, попытался захватить рейс. Он ударил ножом второго пилота. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта с целью разбить лайнер и убить пассажиров.