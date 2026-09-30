Пассажиры экстренно приземлившегося борта Flydubai добрались до Тель-Авива Пассажиры экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета прибыли в Тель-Авив

Москва30 сен Вести.Пассажиры рейса эмиратской авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив и совершившего вынужденную посадку на территории Саудовской Аравии, достигли конечного пункта назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Самолет из саудовского Табука приземлился в Тель-Авиве, рейс выполнялся на другом самолете, прибывшем из Дубая приводит агентство слова собеседника

Самолет Flydubai, выполнявший рейс Дубай — Тель-Авив, 30 сентября подал сигналы о ЧП и захвате и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке; на борту находились около 180 человек, все остались живы. По данным СМИ, причиной инцидента стала драка пилотов (подданных ОАЭ и Омана), один из которых, предположительно, пытался устроить теракт или покончить с собой, но был нейтрализован. Израильские пассажиры — врач и медсестра — оказали помощь раненому пилоту, а находившиеся на борту профессиональные летчики - граждане РФ и Украины - помогли взять управление.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проеёл экстренное совещание, и Израиль направил в Саудовскую Аравию запасной борт и военные самолеты для возвращения пассажиров.