Москва30 сен Вести.Пассажиров рейса Flydubai пришли встречать десятки родственников в аэропорт Бен-Гурион, сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Эвакуационный рейс приземлился в аэропорту.

Десятки родственников с шариками, цветами, приходят в первые терминалы аэропорта имени Бен-Гуриона для того, чтобы обнять своих дорогих и близких, встретиться с ними хотя бы ненадолго. Поскольку все, кто оказался на этом злополучном рейсе, а это 174 человек, более ста имели паспорт граждан Израиля, все они будут опрошены службой внутренней безопасности. Здесь проверяют связи возможного террориста, выясняют подоплеку его действий. И самое главное, что необходимо понять, действовал ли злоумышленник в одиночку или за ним стоит группа, которая готовила эту кровавую операцию