Москва1 окт Вести.Авиакомпания Flydubai объявила о временной приостановке полетов в Израиль и обратно до завершения расследования инцидента на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

После инцидента с рейсом FZ 1073 30 сентября и в координации с профильными ведомствами рейсы Flydubai в Израиль и из него будут приостановлены на время проведения расследования сказал представитель Flydubai

В пресс-службе подчеркнули, что "эта временная приостановка даст возможность компетентным органам продолжить свою работу и установить все факты, связанные с инцидентом".

Представитель авиакомпании Flydubai также отметил, что перевозчик полностью готов содействовать расследованию и поддержанию высочайших стандартов безопасности на всех своих маршрутах. В компании добавили, что находятся в тесном взаимодействии с государственными ведомствами, регуляторами и руководством аэропортов, и решение о приостановке рейсов будет пересмотрено по мере поступления новых данных. Кроме того, Flydubai извинилась перед пассажирами за нарушение их планов и пообещала оказать поддержку и предложить альтернативные варианты перелета там, где это возможно.

30 сентября пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и захвате. Причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Один набросился на другого с ножом и пытался разбить самолет. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, а другие пилоты посадили самолет в Саудовской Аравии.