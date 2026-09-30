ЧП на рейсе Flydubai прояснится после расшифровки черных ящиков Обстоятельства ЧП на рейсе Flydubai прояснятся после расшифровки черных ящиков

Москва30 сен Вести.Обстоятельства инцидента на рейсе Flydubai прояснятся после расшифровки черных ящиков, пишет издание The National, ссылаясь на представителя перевозчика.

Он сказал, что обстоятельства станут ясны только после того, как следователи получат доступ к бортовым самописцам. По его словам, руль направления самолета был поврежден.

Утром 30 сентября пассажирский борт Flydubai подал сигнал о захвате и экстренно приземлился в саудовском Табуке. По данным израильских СМИ, в кабине произошла драка, в ходе которой один из пилотов получил ножевое ранение. Самолет помогли посадить пилоты, которые были пассажирами и не входили в состав экипажа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что почти все пассажиры рейса были израильтянами, а тот пилот, что набросился на другого, по всей видимости, пытался разбить самолет со всеми находившимися на борту.

Представитель авиакомпании сообщил The National, что компания не может разглашать гражданство двух пилотов.

Сам Нетаньяху подвергся широкой критике за то, что накануне выступил с предупреждением о наличии признаков подготовки врагов Израиля к нападению, не предоставив при этом подробностей говорится в статье

В Израиле эта новость быстро приобрела политический подтекст: члены оппозиции обвинили союзников Нетаньяху в попытке использовать инцидент в своих целях перед выборами в следующем месяце, отмечает The National.