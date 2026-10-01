Стало известно, в каком состоянии сейчас находится раненый пилот Flydubai Посольство Индии сообщило о стабильном состоянии раненого пилота Flydubai

Москва1 окт Вести.Состояние здоровья командира борта Flydubai Смита Маччхара, на которого напал второй пилот, стабильное. Об этом сообщает посольство Индии в Саудовской Аравии.

В настоящее время он находится в больнице города Табук и получает необходимую медицинскую помощь говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х

Посольство отметило, что ожидает полной информации о состоянии здоровья пилота, однако, по имеющимся сведениям, "оно оценивается как стабильное".

Утром в среду, 30 сентября, самолет авиакомпании Flydubai направлялся из ОАЭ в Израиль, однако, находясь в небе, подал два сигнала о ЧП на борту и захвате. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в городе Табук в Саудовской Аравии.

Перевозчик подтвердил информацию СМИ о том, что между пилотами произошла драка. По имеющимся данным, один из них напал на другого с ножом, ранил и попытался устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали инцидент попыткой теракта. Как выяснилось, пилот, подвергшийся нападению, является гражданином Индии и работает в авиакомпании уже четыре года.