Нетаньяху поблагодарил индийского пилота за спасение пассажиров Flydubai Нетаньяху поблагодарил пилота из Индии за предотвращение катастрофы Flydubai

Москва30 сен Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность пилоту эмиратской авиакомпании Flydubai, гражданину Индии Смиту Маччхару, получившему ножевое ранение. Глава израильского правительства отметил его героизм и исключительное мужество, проявленные при спасении пассажиров рейса, следовавшего в Тель-Авив.

Я отдаю честь индийскому пилоту Смиту Маччхару за проявленное им исключительное мужество. Несмотря на полученные ножевые ранения и тяжелые травмы, он оказал сопротивление, открыл дверь кабины и позволил пассажирам и экипажу обезвредить нападавшего, тем самым предотвратив катастрофу в воздухе написал Нетаньяху в соцсети X

Он назвал Маччхара настоящим героем, спасшим жизни 174 человек, включая граждан Израиля и других стран, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

30 сентября пассажирский самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, после чего совершил посадку в Саудовской Аравии. По СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Телеканал i24News со ссылкой на очевидцев сообщил, что один из летчиков получил ножевое ранение. Министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал произошедшее как попытку теракта.