В ОАЭ сформировали следственную группу для расследования инцидента с Flydubai

Следственную группу создали в ОАЭ для расследования инцидента с Flydubai В ОАЭ сформировали следственную группу для расследования инцидента с Flydubai

Москва1 окт Вести.В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по поручению генпрокурора сформировали следственную группу, которая займется расследованием причин и обстоятельств инцидента с самолетом Flydubai. Об этом сообщило агентство WAM.

Генеральный прокурор Хамад Сейф Аш-Шамси распорядился сформировать следственную группу из специалистов генеральной прокуратуры для расследования инцидента с рейсом FZ1073 авиакомпании Flydubai говорится в публикации

Уточняется, что инцидент будут расследовать на предмет возможной связи с терроризмом. Следственная группа уже начала работу соместно с Главным управлением гражданской авиации и другими компетентными органами ОАЭ.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия, а спустя какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Известно, что на борту произошел конфликт между пилотами: один из них напал с ножом на другого и попытался разбить авиалайнер.