Израиль может принять участие в расследовании происшествия с самолетом Flydubai Нетаньяху допустил участие Израиля в расследовании инцидента с лайнером Flydubai

Москва1 окт Вести.Израиль следит за расследованием происшествия с самолетом авиакомпании Flydubai и, возможно, примет в нем участие. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В интервью телеканалу Fox News он уточнил, что в настоящее время пилота, совершившего нападение, допрашивают в Саудовской Аравии.

Думаю, его доставят в ОАЭ, откуда он вылетел, а мы будем следить за расследованием и, возможно, также примем в нем участие сказал премьер

Ранее Нетаньяху поблагодарил пилота Flydubai, гражданина Индии Смита Маччхара, получившего в ходе инцидента ножевое ранение. Премьер отметил его героизм и мужество, проявленные при спасении пассажиров.

30 сентября пассажирский самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, а затем совершил посадку в Саудовской Аравии. По информации СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. По предварительным данным, один из них мог планировать столкновение с небоскребом в Израиле. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац квалифицировал произошедшее как попытку теракта.