Трамп: летчик самолета Flydubai мог быть террористом или психом

Трамп: пилот самолета Flydubai мог оказаться "террористом или психом" Трамп: летчик самолета Flydubai мог быть террористом или психом

Москва1 окт Вести.Пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, мог оказаться "террористом или психом", заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Я подробно говорил с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином – прим. ред​​​.) Нетаньяху об этом происшествии, и, похоже, второй пилот, возможно, оказался террористом или психом отметил Трамп

Пассажирский самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации (ЧС) и срочно приземлился в городе Табук в Саудовской Аравии.

По данным израильских СМИ, в кабине самолета произошла драка, в ходе которой один из пилотов получил ножевое ранение. Самолет помогли посадить пилоты, которые летели пассажирами и не входили в состав экипажа.

Нетаньяху заявил, что почти все пассажиры рейса были израильтянами, а пилот, который набросился на другого пилота, по всей видимости, пытался разбить самолет со всеми находившимися на борту пассажирами.

Издание The National сообщило со ссылкой на представителя Flydubai, что обстоятельства происшествия прояснятся только после того, как следователи получат доступ к бортовым самописцам.