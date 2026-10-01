Трамп заявил, что самолет Flydubai был спасен израильским сантехником Трамп: лайнер Flydubai был спасен сантехником, никогда не управлявшим самолетом

Москва1 окт Вести.Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, во время инцидента был спасен израильским сантехником, который ни разу не управлял воздушным судном, но научился базовым навыкам благодаря просмотру телепередач об авиакатастрофах. Об этом журналистам сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, об этом ему рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

И тут оказался сантехник — израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал [в качестве пассажира]. Он увидел происходящее, услышал крики. Самолет стремительно падал под невероятным углом. Настолько круто, что у него даже оторвало руль высоты. Самолет не был рассчитан на такие скорости … он вырвал того парня из кресла и отбросил назад; толпа — пассажиры — схватили его. И этот человек, никогда не управлявший самолетом, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял лайнер прямо перед самым падением сообщил Трамп

Он обратил внимание, что сегодня самолеты устроены совсем иначе, тем не менее мужчина догадался потянуть штурвал управления на себя.

Когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, что смотрит передачу "Расследования авиакатастроф". Он сказал, что смотрит ее постоянно, и так примерно научился пилотировать отметил глава США

Ранее Биньямин Нетаньяху выразил благодарность пилоту эмиратской авиакомпании Flydubai, гражданину Индии Смиту Маччхару, получившему ножевое ранение. Глава израильского правительства отметил его героизм и исключительное мужество, проявленные при спасении пассажиров рейса, следовавшего в Тель-Авив.

30 сентября пассажирский самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, после чего совершил посадку в Саудовской Аравии. По данным СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Телеканал i24News со ссылкой на очевидцев сообщил, что один из летчиков получил ножевое ранение. Министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал произошедшее как попытку теракта.