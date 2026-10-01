Над Украиной заметили российские "Герани" с "усами" "Военная хроника": Украину атаковали реактивные БПЛА "Герань-4" с "усами"

Москва1 окт Вести.Реактивные беспилотники "Герань-4", которые российские Вооруженные силы используют для ударов по украинским объектам, заметили с необычными элементами в носовой части. Об этом сообщил Telegram-канал "Военная хроника".

Авторы канала обратили внимание на кадры с ударным дроном "Герань-4", на которых видны новые детали, похожие на "усы". Они расположены в передней части аппарата, рядом с отсеком боевой части.

Как отмечается в публикации, по версии противника, эти элементы могут быть контактным инициатором заряда. Предполагается, что такая система позволит подорвать беспилотник в случае его падения после подавления средствами радиоэлектронной борьбы или после механического повреждения.

В публикации также допускается, что новый взрыватель может помешать противнику изучать уцелевшие дроны. При этом официальной информации о назначении этих элементов пока нет.

Дрон "Герань-4" оснащен турбореактивным двигателем, благодаря которому может развивать скорость до 500 километров в час. Аппарат имеет размах крыла 3,2 метра и несет боевую часть массой около 50 килограммов.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что Украина оказалась не готова к появлению у России реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".