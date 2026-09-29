Нардеп Рахманин: Киев оказался не готов к появлению у РФ реактивных дронов

На Украине признали, что страна была не готова к появлению реактивных дронов РФ Нардеп Рахманин: Киев оказался не готов к появлению у РФ реактивных дронов

Москва29 сен Вести.Украина оказалась не готова к появлению у России реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5". Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

По его словам, которые приводит украинское издание "Страна.ua", российские беспилотники летают на высоте более семи километров, в то время как малая ПВО Украины сбивала цели на высоте до пяти километров. Кроме того, российские дроны стали быстрее – скорость их полета составляет 450-600 км/ч.

Нардеп подчеркнул, что для Украины затруднительно масштабировать производство перехватчиков российских реактивных дронов и сделать его экономически выгодным. Также, по словам Рахманина, преимуществом российской стороны является наличие крупного канала поставки партий беспилотников из Китая.