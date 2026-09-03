В Киеве признали неэффективность БПЛА-перехватчиков перед реактивным дронами РФ

В Киеве признали, что у Украины нет перехватчиков против реактивных дронов РФ В Киеве признали неэффективность БПЛА-перехватчиков перед реактивным дронами РФ

Москва3 сен Вести.Реактивные БПЛА-перехватчики "не очень помогут" Вооруженным силам Украины (ВСУ) от новых российских ударных дронов, пожаловался советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Ранее газета Washington Post писала, что российские передовые модели беспилотников настолько быстрые, что украинской армии приходится поднимать в воздух боевые самолеты, пытаясь их перехватить​​​.

Реактивные перехватчики тут не очень-то помогут написал Бескрестнов в своем Telegram-канале, рассуждая о российских БПЛА "Герань-4" и "Герань-5"

Накануне Вооруженные силы (ВС) РФ поразили три логистических и распределительный центры в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольном украинской армии городе Запорожье. Согласно описанию к опубликованным кадрам Минобороны России, цели были поражены с помощью беспилотников "Герань-4 сикер".