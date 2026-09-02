Москва2 сен Вести.Современные российские беспилотники оказались настолько быстрыми, что ВСУ прибегли к использованию боевых самолетов для их перехвата, пишет Washington Post.

Модели "Герань-4" и "Герань-5"... могут развивать скорость до 250 миль в час (около 400 километров в час). Иногда украинские силы поднимали в воздух боевые самолеты, пытаясь отразить их атаку говорится в публикации издания

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы Российской Федерации с помощью ударного беспилотного летательного аппарата "Герань" поразили логистический центр в Киеве. Все запланированные цели высокоточного удара были успешно достигнуты.