В Киеве признали, что Украина проигрывает России в "гонке дронов" Киев признал, что украинские дроны уступают российским беспилотникам

Москва29 авг Вести.Киевский режим признает, что не может угнаться за Россией в вопросе разработки и внедрения новых типов беспилотных летательных аппаратов. Это следует из интервью советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова одному из украинских СМИ.

Чиновник признался, что военное ведомство не может добиться от украинских производителей создания эффективной модели дрона-перехватчика. Ожидалось, что такой появится на вооружении ВСУ еще прошлой зимой.

К сожалению, вызов оказался более трудным, чем это казалось. Много месяцев прошло, а у нас до сих пор нет такого пояснил Бескрестнов

Ранее командир расчета БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации рассказал о преимуществах российских перехватчиков "Лис" и "Жмиль". Их маневровые и скоростные характеристики позволяют эффективно противодействовать украинским беспилотникам.