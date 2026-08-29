Эксперт рассказал о возможном ответе России на запуск 1000 дронов ВСУ Военный эксперт Кнутов: ВС РФ будут уничтожать заводы дронов на западе Украины

Москва29 авг Вести.Вооруженные силы России в ответ на увеличение числа запусков украинских беспилотников могут сосредоточиться на объектах их производства на Западной Украине. Об этом военный эксперт Юрий Кнутов заявил в беседе с "Абзацем".

По его словам, Москва не станет отвечать наращиванием количества беспилотников и не будет наносить удары по гражданским объектам. Вместо этого, как считает эксперт, российские военные будут стремиться ограничить поставки вооружений на Украину, включая беспилотники, производимые за рубежом и в западных регионах страны.

Мы продемонстрировали наше новое оружие — "Герань-5", которая может преодолеть расстояние 1000 километров, то есть мы теперь будем работать по Западной Украине сказал Кнутов

Кроме того, Кнутов допустил удары по пограничным переходам, связывающим Украину с Польшей. Он считает, что это может ограничить возможности Киева по получению вооружений с польского направления.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что киевский режим не может угнаться за Россией в вопросе разработки и внедрения новых типов беспилотников.