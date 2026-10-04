Москва4 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters охарактеризовал новые реактивные беспилотники Вооруженных сил России как серьезную проблему для украинской ПВО. Заявление прозвучало после ночи российских ударов.

Согласно его словам, истребители F-16 и МиГи перехватывают порядка 60% подобных аппаратов, однако запасы 20-миллиметровых боеприпасов при этом сокращаются. На фоне расходования боезапаса Киев занялся поиском менее затратных методов противодействия реактивным дронам.

В числе прорабатываемых вариантов Зеленский перечислил средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и малогабаритные ракеты ПВО. Украинская сторона рассчитывает получить первую партию небольших недорогих зенитных ракет во второй половине октября.

В том же интервью глава киевского режима утверждал, что Россия накопила сотни баллистических ракет для потенциальных ударов по критической инфраструктуре Украины. Точное количество он не уточнил.

В начале сентября советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признавал, что Киев проигрывает в "гонке дронов" и так и не сумел создать перехватчик для противодействия реактивным беспилотникам.

2 октября в ходе визита Владимира Путина на полигон "Чебаркульский" главе государства показали новейшие реактивные дроны "Герань-5". Аппарат развивает скорость до 450 км/ч, несет боевую часть массой до 90 килограммов и способен преодолеть до 900 километров. Там же представили "Герань-4": для нее заявлены скорость до 350 км/ч, боевая часть массой до 50 килограммов и дальность 750-800 километров.