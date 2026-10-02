Путину показали новые реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5" на полигоне Глава государства оценил возможности новых ударных беспилотников и систем РЭБ

Москва2 окт Вести.Президент России Владимир Путин на полигоне "Чебаркульский" осмотрел масштабную экспозицию современного вооружения и военной техники, на которой было представлено свыше 300 образцов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Верховному главнокомандующему продемонстрировали новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, в том числе реактивные ударные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5", а также специализированные дроны-перехватчики и современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).