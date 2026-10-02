Москва2 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что общение между военными разных стран важно для укрепления доверия между государствами.

Глава государства приехал на полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", а также совмещенных с ними командно-штабных учений ОДКБ "Взаимодействие-2026". После учений президент встретился с военными атташе различных государств. Владимир Путин приветствовал военных представителей и выразил уверенность в том, что их совместная работа была полезной.

Для таких людей, как вы, для профессионалов, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют сказал Владимир Путин

В учениях "Центр-2026" принимают участие более 6 тыс. военнослужащих. Привлечены свыше 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов, более 500 беспилотников различных модификаций и свыше 50 роботизированных систем.