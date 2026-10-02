Москва2 окт Вести.Российский президент России Владимир Путин положительно оценил результаты масштабных стратегических учений "Центр-2026", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Представителю Кремля задали вопрос об оценках итогов учений со стороны российского лидера.

Положительно ответил Дмитрий Песков

Тренировочные мероприятия проходят с 28 сентября по 3 октября​​​.

В двухэтапных учениях "Центр-2026", проходящих одновременно с маневрами ОДКБ "Взаимодействие-2026", задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли. В общей сложности в учениях принимают участие представители 41 страны.