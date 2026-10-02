В учениях "Центр-2026" участвуют военные Белоруссии, КНР, Монголии и Пакистана

Военные Белоруссии, Китая, Монголии, Пакистана участвуют в учениях "Центр-2026" В учениях "Центр-2026" участвуют военные Белоруссии, КНР, Монголии и Пакистана

Москва2 окт Вести.Свои воинские контингенты на военные учения "Центр-2026" в Челябинской области направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Пакистан, следует из справочных материалов Кремля к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина на учения.

Кроме того, в роли оперативных групп представлены Казахстан и Конго.

В общей сложности в учениях принимают участие представители 41 страны. Среди них: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, КНДР, Катар, Камбоджа, Куба, Кувейт, Лаос, Ливия, Мальдивы, Малайзия, Мали, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Центральная Африканская Республика (ЦАР), Эфиопия, Южно-Африканская Республика (ЮАР) и Южная Осетия.

Кроме того, военные Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана также участвуют в совместном командно-штабном учении Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", которое проходит в одно время с "Центром-2026" - с 28 сентября по 3 октября​​​.

В двухэтапных учениях "Центр-2026", проходящих сопряженно с маневрами ОДКБ "Взаимодействие-2026", задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли.

Ранее президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где проинспектировал ход активной фазы масштабных стратегических учений "Центр-2026".