Москва29 сенВести.Коллективные силы ОДКБ в рамках учения "Взаимодействие-2026" отработают операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Об сообщили в Объединенном пресс-центр учений ОДКБ.
Учения проходят на территории полигона "Чебаркульский" в Челябинской области.
В рамках командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2026" Командующий КСОР полковник Алексей Сгибнев доложил Решение на проведении совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликтаговорится в сообщении пресс-центра
Уточняется, что в рамках учения будут определены направления сосредоточения основных усилий в ходе совместной операции, задачи воинским контингентам и формированиям сил специального назначения, основные вопросы управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Во "Взаимодействии-2026" задействованы контингенты Коллективных сил ОДКБ от Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В их числе - воинские формирования, спецподразделения МВД, органов безопасности и спецслужб, силы по ликвидации ЧС, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники.