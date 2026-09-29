Силы ОДКБ проведут совместные учения по локализации приграничного конфликта ОДКБ в рамках учения отработают операции по локализации приграничного конфликта

Москва29 сен Вести.Коллективные силы ОДКБ в рамках учения "Взаимодействие-2026" отработают операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Об сообщили в Объединенном пресс-центр учений ОДКБ.

Учения проходят на территории полигона "Чебаркульский" в Челябинской области.

В рамках командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2026" Командующий КСОР полковник Алексей Сгибнев доложил Решение на проведении совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта говорится в сообщении пресс-центра

Уточняется, что в рамках учения будут определены направления сосредоточения основных усилий в ходе совместной операции, задачи воинским контингентам и формированиям сил специального назначения, основные вопросы управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Во "Взаимодействии-2026" задействованы контингенты Коллективных сил ОДКБ от Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В их числе - воинские формирования, спецподразделения МВД, органов безопасности и спецслужб, силы по ликвидации ЧС, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники.