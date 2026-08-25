Пограничная служба ФСБ России провела учения с коллегами из стран СНГ В России прошла совместная тренировка пограничных ведомств стран СНГ

Москва25 авг Вести.Под руководством Пограничной службы ФСБ России прошла совместная командно-штабная тренировка пограничных формирований и служб стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Также были задействованы структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В учениях приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ.

Пограничники государств Содружества во взаимодействии с частями Ленинградского военного округа, территориальными подразделениями Росгвардии, МВД, МЧС России отработали практические действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований в период обострения военно-политической обстановки в приграничье, а также вопросы применения подразделений сформированной Группировки при отражении вооруженного вторжения говорится в сообщении ЦОС ФСБ

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности на всех рубежах страны.