Москва25 авгВести.Под руководством Пограничной службы ФСБ России прошла совместная командно-штабная тренировка пограничных формирований и служб стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Также были задействованы структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
В учениях приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ.
Пограничники государств Содружества во взаимодействии с частями Ленинградского военного округа, территориальными подразделениями Росгвардии, МВД, МЧС России отработали практические действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований в период обострения военно-политической обстановки в приграничье, а также вопросы применения подразделений сформированной Группировки при отражении вооруженного вторженияговорится в сообщении ЦОС ФСБ
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности на всех рубежах страны.