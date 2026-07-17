Минобороны: ВС РФ провели пять учений с зарубежными странами в 2026 году

В Минобороны России рассказали о проведении международных учений Минобороны: ВС РФ провели пять учений с зарубежными странами в 2026 году

Москва17 июл Вести.Семь военных учений проведено за 2026 год. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Василий Осьмаков на заседании коллегии ведомства.

В общей сложности российская армия участвовала в международных учениях пять раз.

За первое полугодие было проведено пять мероприятий совместной боевой подготовки с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом сказал Осьмаков

В настоящее время в Мьянме проходит учебно-методический сбор по линии сухопутных войск, добавил замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения России и Китая не направлены против кого бы то ни было.