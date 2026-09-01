В КНР заявили о проведении в сентябре совместных с Россией и Монголией учений

Россия, Китай и Монголия проведут совместные пограничные учения В КНР заявили о проведении в сентябре совместных с Россией и Монголией учений

Москва1 сен Вести.Пограничные войска Китая, России и Монголии во второй раз проведут совместные учения, которые запланированы на начало сентября. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны КНР.

В начале сентября пограничные войска Китая, России и Монголии проведут совместные учения приводит РИА Новости заявление китайского ведомства

Главной темой совместных трехсторонних учений "Пограничное сотрудничество-2026" станет предотвращение, а также пресечение разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах.

Во время учений проведут тренировки по совместному планированию, поиску, нанесению ударов, а также задержанию.

Цель "Пограничного сотрудничества" заключается в дальнейшем укреплении стратегического взаимного доверия, углублении пограничного сотрудничества, а также совместном поддержании безопасности и стабильности в приграничных районах.