В Минприроды РФ рассказали о совместном с Монголией поиске ископаемых на границе Глава Минприроды Козлов рассказал о совместном с Монголией поиске ископаемых

Москва1 сен Вести.Россия и Монголия планируют совместную разработку месторождений полезных ископаемых в приграничной полосе, заявил ИС "Вести" глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он отметил давние добрососедские отношения между двумя государствами.

Мы вместе с нашими коллегами из Монголии отрабатываем, это, конечно, разработка приграничных месторождений. Мы определили зону со стороны госграницы 150 км, входящую в Монголию и в Российскую Федерацию и вместе с нашими геологами смотрим месторождения, которые начинаются в России, заканчиваются в Монголии, и наоборот, - для того, чтобы вместе их осваивать рассказал Козлов

Он обратил внимание, что для реализации задачи сторонам необходимо общее законодательство и общие подходы. При создании новых предприятий на приграничных территориях будут опираться на данные советских геологов.

Мы работаем по всей повестке группы металлов, которая сегодня высокорентабельна и необходима рынку… Для приграничных территорий создание новых предприятий, новых месторождений — это, в первую очередь, рабочие места, общие специалисты и компетенции добавил министр

Он также заявил, что для развития этого направления Россия на протяжении двух лет проводит школьную спартакиаду среди детей-геологов. Участники уже отправлялись для изучения ископаемых в Монголию.

Кроме того, Москва и Улан-Батор сотрудничают в области картографии и геологоразведки.

Россия и Монголия планируют сделать совместные геологические карты, геофизические карты наших месторождений для того, чтобы вместе уже, соответственно, разрабатывать их. А наши коллеги в Монголии, в том числе, сейчас пересматривают законодательство, которое позволило бы как раз реализовывать эти проекты, потому что в их стране необходимо изменение законов и нормативно-правовых актов, которые бы позволили совместно это делать. Вот такие планы резюмировал Козлов

Ранее министр природных ресурсов и экологии рассказал о поддержке отрасли по добыче редкоземельных металлов.