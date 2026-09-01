Москва1 сенВести.Россия и Монголия планируют совместную разработку месторождений полезных ископаемых в приграничной полосе, заявил ИС "Вести" глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Он отметил давние добрососедские отношения между двумя государствами.
Мы вместе с нашими коллегами из Монголии отрабатываем, это, конечно, разработка приграничных месторождений. Мы определили зону со стороны госграницы 150 км, входящую в Монголию и в Российскую Федерацию и вместе с нашими геологами смотрим месторождения, которые начинаются в России, заканчиваются в Монголии, и наоборот, - для того, чтобы вместе их осваиватьрассказал Козлов
Он обратил внимание, что для реализации задачи сторонам необходимо общее законодательство и общие подходы. При создании новых предприятий на приграничных территориях будут опираться на данные советских геологов.
Мы работаем по всей повестке группы металлов, которая сегодня высокорентабельна и необходима рынку… Для приграничных территорий создание новых предприятий, новых месторождений — это, в первую очередь, рабочие места, общие специалисты и компетенциидобавил министр
Он также заявил, что для развития этого направления Россия на протяжении двух лет проводит школьную спартакиаду среди детей-геологов. Участники уже отправлялись для изучения ископаемых в Монголию.
Кроме того, Москва и Улан-Батор сотрудничают в области картографии и геологоразведки.
Россия и Монголия планируют сделать совместные геологические карты, геофизические карты наших месторождений для того, чтобы вместе уже, соответственно, разрабатывать их. А наши коллеги в Монголии, в том числе, сейчас пересматривают законодательство, которое позволило бы как раз реализовывать эти проекты, потому что в их стране необходимо изменение законов и нормативно-правовых актов, которые бы позволили совместно это делать. Вот такие планырезюмировал Козлов
Ранее министр природных ресурсов и экологии рассказал о поддержке отрасли по добыче редкоземельных металлов.