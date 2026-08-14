РФ и КНДР завершают строительство автомобильного моста между странами

Козлов: движение по мосту между РФ и КНДР скоро начнется РФ и КНДР завершают строительство автомобильного моста между странами

Москва14 авг Вести.Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР подходит к своему завершению. Об этом рассказал глава Минприроды России, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов, его слова передает ТАСС.

Заявление было сделано на торжественном приеме, организованном посольством КНДР в честь 81-й годовщины освобождения Кореи от колониального правления Японии.

Мы завершаем строительство автомобильного моста через реку Туманная, совсем скоро по нему начнется движение сказал Козлов

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина сообщила, что спрос на путешествия россиян в КНДР остается высоким. Она отметила, что в стране появляются новые маршруты и точки притяжения для туристов.

Между тем газета The Wall Street Journal написала, что ситуация в КНДР является "самой удивительной историей экономического успеха в мире".