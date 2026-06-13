Москва13 июн Вести.Сотрудничество России и КНДР вызвало у Китая озабоченность, но после консультаций претензий у Пекина не осталось. Об этом заявил ИС "Вести" главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и Современной Азии РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Толорая.

Он отметил, что на Западе Северную Корею видят как сателлит Китая и делают предположения о реакции России на гипотетический союз КНР с Белоруссиейй.

Наши, опять же, клеветники России напирают на то, что вот, а что бы делала Россия, если бы Китай, допустим, стал заключать союз с Белоруссией, потому что для Китая КНДР это, дескать, такой же близкий партнер и чуть ли не сателлит и не клиент, как вот в аналогичных случаях в других местах. Но на самом деле КНДР достаточно самостоятельна, она зависит от Китая экономически, но это не значит, что она без Китая не проживет. Это во-первых. Во-вторых, действительно, когда был заключен союз военный, началась военная помощь КНДР российским операциям в Курской области, поставка боеприпасов и вооружений. Китайцы озаботились и не скрывали этого. Я могу сказать, как эксперт, знаю, что и по разным линиям были обсуждения. По-моему, им все было достаточно хорошо разъяснено отметил Толорая

Эксперт добавил, что точку в этой озабоченности поставила встреча глав трех государств – президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына – в Пекине на праздновании юбилея окончания войны.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын заявили о расширении сотрудничества между Китаем и КНДР. Лидер КНДР подчеркнул необходимость вывести отношения между странами на качественно новый уровень.