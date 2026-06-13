Москва13 июн Вести.На Западе заговорили об агрессивном треугольнике Россия – Китай – КНДР, который якобы угрожает миру и демократии в Азии. Об этом заявил ИС "Вести" главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и Современной Азии РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Толорая.

По его словам, в противовес этому треугольнику предлагают создать азиатское НАТО. Эксперт также уточнил, что в 2017 году действительно проводились трехсторонние консультации РФ – КНР – КНДР, однако с тех пор многое изменилось, и теперь такого сотрудничества нет.

На Западе еще с первых контактов между китайцами, нами и северокорейцами заговорили о неком кранке China-Russia-North Korea, то есть треугольнике агрессивном, который угрожает миру и демократии в Азии, и в противовес ему надо якобы создавать азиатское НАТО, ИПТО (Asia-India-Pacific Treaty). Но на самом деле ничего подобного не происходит. У нас в свое время были в 2017 году трехсторонние консультации между Россией, Китаем и КНДР. Даже было опубликовано заявление совместное. Но с тех пор много воды утекло, ситуация изменилась, и теперь такого сотрудничества нет. Естественно, что и Россия, и Китай поддерживают достаточно тесные отношения с КНДР и между собой, не будем скрывать, консультируются по корейской проблематике. Недавно состоялись буквально пару недель назад консультации на уровне послов по особому поручению, но это не значит, что есть какой-то трехсторонний союз и тем более военный блок. Насколько я знаю, такого не планируется, хотя, конечно, определенные проекты могут быть интересны пояснил Толорая

В качестве примера полезного сотрудничества эксперт привел освоение реки Туманган (Туманная – протекает по территориям Китая, России и Северной Кореи – прим.ред.), которое, с высокой вероятностью обсуждалось во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян, хотя официально эта тема не поднималась. По мнению эксперта, это один из примеров того, как сотрудничество трех стран может быть полезным, но в противовес треугольнику США – Япония – Южная Корея пока ничего не планируется.

Ранее Россия и Китай выступили против санкций и давления на КНДР. В своем заявлении РФ и КНР призвали вовлеченные стороны к прекращению действий, провоцирующих эскалацию напряженности в регионе,