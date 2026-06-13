Эксперт Толорая: Китай получил бы огромную выгоду от выхода в Японское море Эксперт Толорая: стратегический аспект Китая – выход в Японское море

Москва13 июн Вести.Стратегический аспект отношений России, Китая и КНДР заключается в том, что второе государство хочет получить судоходный выход в Японское море. Об этом заявил ИС "Вести" главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и Современной Азии РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Толорая.

Эксперт считает, что осуществлению данного плана мешают несколько факторов – наличие отмелей и позиции прибрежных стран.

Стратегический аспект в том, что Китай очень хочет получить выход в Японское море, судоходный выход, которому мешает наличие отмелей, нужно проводить углубительные работы, и, конечно, позиции прибрежных стран. То есть северокорейцы пока не очень настроены, наши дальневосточные власти в общем тоже, но речь об этом идет. В этом случае Китай, конечно, получил бы огромную экономическую выгоду, если бы северо-восток страны имел выход непосредственно в Японское море. Горячие головы говорят о том, что там военные корабли могут ходить пояснил Толорая

Эксперт добавил, что пока все это находится в состоянии анабиоза.

Толорая также отметил, что на Западе заговорили о треугольнике Россия – Китай – КНДР. По его словам, в противовес этому треугольнику предлагают создать азиатское НАТО.