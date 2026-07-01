СМИ рассказали, чем опасно сближение РФ, Китая, КНДР и Ирана для США FA: сближение РФ, КНР, Ирана и КНДР грозит США новыми проблемами

Москва1 июл Вести.Сотрудничество России, КНР, Ирана и КНДР все больше меняет баланс сил в мире и ставит под угрозу гегемонию Соединенных Штатов. Об этом пишет Foreign Affairs (FA).

В публикации отмечается, что государства не состоят в формальном блоке, однако именно это делает их взаимодействие еще более опасным для Вашингтона и его союзников.

Двусторонние соглашения между нынешними противниками Вашингтона заключаются быстрее, их легче скрыть или опровергнуть, и они в большей степени соответствуют непосредственным стратегическим потребностям каждой из сторон, чем традиционные формальные авторитарные альянсы поясняется в статье

Как отметил автор материала, катализатором сближения между РФ, Китаем, Ираном и КНДР стало начала конфликта на Украине. В ходе сотрудничества страны помогают друг другу "смягчать последствия" санкций Запада, а также сокращать стратегическую изоляцию, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) России и Китая провели совместное стратегическое патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана.