Москва27 сенВести.Актуальность проводимых в РФ совместных учений ОДКБ обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.
В России стартовали масштабные учения "Взаимодействие-2026".
Сердюков отметил, что приоритетными направлениями России как председателя ОДКБ является наращивание боевого потенциала, оснащение современными средствами БПЛА, а также совершенствование работы ПВО.
Актуальность этого обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в миреприводит Минобороны его слова
Он добавил, что деградация международных отношений, а также приближение "зон нестабильности" непосредственно к границам государств становятся новыми угрозами для членов объединения.
Накануне участники военных учений Организации Договора о коллективной безопасности из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию.