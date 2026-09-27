Сердюков отметил актуальность учений ОДКБ на фоне мировой обстановки Сердюков: учения ОДКБ актуальны в условиях сложной мировой обстановки

Москва27 сен Вести.Актуальность проводимых в РФ совместных учений ОДКБ обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

В России стартовали масштабные учения "Взаимодействие-2026".

Сердюков отметил, что приоритетными направлениями России как председателя ОДКБ является наращивание боевого потенциала, оснащение современными средствами БПЛА, а также совершенствование работы ПВО.

Актуальность этого обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире приводит Минобороны его слова

Он добавил, что деградация международных отношений, а также приближение "зон нестабильности" непосредственно к границам государств становятся новыми угрозами для членов объединения.

Накануне участники военных учений Организации Договора о коллективной безопасности из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию.