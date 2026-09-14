В ОДКБ назвали нездоровым стремление стран отказаться от диалога в пользу угроз Масадыков: ОДКБ считает нездоровым отказ стран от диалога в пользу запретов

Москва14 сен Вести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает нездоровой обстановку, в которой ряд стран отказывается от диалога, отдавая предпочтение угрозам и запретам.

Об этом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков написал в статье для журнала "Национальная оборона".

По его словам, ОДКБ верит, что будущее мира должно быть решено не ракетами и санкциями, а прагматично мыслящими интеллектуалами – дипломатами, экономистами, военными и людьми науки.

Считаем нездоровой обстановку, в которой ряд стран, игнорируя реалии, отказывается от конструктивного диалога, отдавая предпочтение языку угроз и запретов пишет Масадыков

Он отметил, что такой конфронтационный подход привел к накоплению критической массы острых проблем военно-политического, экономического, социального и экологического характера.

Генсек ОДКБ считает, что достичь их урегулирования возможно лишь путем глобального диалога и достижения договоренностей, которые предусматривают принцип равной и неделимой безопасности для всех. Также он подчеркнул, что для этого в том числе необходим категорический отказ сторон от попыток обеспечить собственную безопасность за счет других.

Он назвал такой подход единственным приемлемым, поскольку он способен перенаправить усилия мирового сообщества на защиту от реальных, а не мнимых угроз, исключить катастрофический сценарий и обеспечить благополучие и прогресс.

Попытки говорить с позиции ментора обречены на провал. Важно договориться о том, что мы принимаем политические системы друг друга как данность и не будем стремиться изменить их. Вместо этого важно сконцентрировать свои усилия на нахождении точек соприкосновения и совместных проектах, способных принести пользу всем сторонам сказано в статье

Между тем, Организация Договора о коллективной безопасности видит возможность диалога с НАТО. Как отметил Масадыков, ОДКБ уже предлагала альянсу возобновить диалог.

Он также подчеркнул, что риски крупномасштабных конфликтов в мире растут одновременно с увеличивающейся милитаризацией стран и усиливающейся политической неопределенностью.