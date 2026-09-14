Генсек ОДКБ: в мире растут риски масштабных конфликтов Масадыков: в мире растут риски крупномасштабных конфликтов

Москва14 сен Вести.Риски крупномасштабных конфликтов в мире растут одновременно с увеличивающейся милитаризацией стран и усиливающейся политической неопределенностью, отметил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков в статье для журнала "Национальная оборона".

Изменение системы международных отношений сопровождается нарастанием мировых противоречий, подчеркнул Масадыков.

Как следствие, в мире значительно усиливается военно-политическая неопределенность, увеличивается милитаризация стран и регионов, а главное, возрастают риски крупномасштабных конфликтов уточняет генсек ОДКБ

Ар его мнению, вооруженные конфликты могут привести к катастрофическим последствиям не только для стран, непосредственно вовлеченных в них, но и для всего мира.

Масадыков предупредил о высокой степени опасности, которую представляет милитаризация Европы и растущая воинственная риторика Запада в адрес ОДКБ.

Генсек ОДКБ указал также на рост взаимного недоверия и отсутствие действенных международно-правовых механизмов урегулирования конфликтов.